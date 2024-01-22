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    Лестер — Ипсвич Таун смотреть онлайн

    22.01.2024 в 23:00 начнется матч в английском Чемпионшипе Лестер — Ипсвич Таун

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Лестер Сити
    В 23:00 22.01.2024 Лестер и Ипсвич Таун начнут матч в английском Чемпионшипе.

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    Лестер — Ипсвич Таун

    Последний матч между собой: Ипсвич Таун — Лестер 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Ипсвич Таун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Лестер»).

    Трансляция

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