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    Дуглас Коста возвращается в Бразилию

    Футбол Трансферы Латинская Америка MLS
    Бывший футболист «Шахтера», «Ювентуса», сборной Бразилии Дуглас Коста станет футболистом «Флуминенсе», сообщает Фабрицио Романо в соцсети.

    Дуглас Коста
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    Дуглас Коста

    33-летний полузащитник и руководство «Флу» договорились о подписании контракта, о переходе будет объявлено в ближайшие дни. Дугласу Косте остается только пройти медицинское обследование перед заключением договора.

    Последней командой экс-игрока сборной Бразилии был «Лос-Анджелес Гэлакси», где он сыграл 22 матча, забил 4 гола, отдал 9 результативных передач. В октябре полузащитник покинул клуб и стал свободным агентом.

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