Дуглас Коста возвращается в Бразилию

Бывший футболист «Шахтера», «Ювентуса», сборной Бразилиистанет футболистом, сообщает Фабрицио Романо в соцсети.

33-летний полузащитник и руководство «Флу» договорились о подписании контракта, о переходе будет объявлено в ближайшие дни. Дугласу Косте остается только пройти медицинское обследование перед заключением договора.

Последней командой экс-игрока сборной Бразилии был «Лос-Анджелес Гэлакси», где он сыграл 22 матча, забил 4 гола, отдал 9 результативных передач. В октябре полузащитник покинул клуб и стал свободным агентом.

Дуглас Коста — воспитанник «Гремио», играл также за «Шахтёр», «Баварию» и «Ювентус».