В 14:30 21.01.2024 Фрозиноне и Кальяри начнут матч в Серии А.

Фрозиноне — Кальяри

Последний матч между собой: Кальяри — Фрозиноне 4:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Фрозиноне»).

Трансляция

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