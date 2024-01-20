«Вильярреал» — «Мальорка»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 21-го тура испанской Примерыв родных стенах упустил победу в матчей с— 1:1.

На точный удар Александра Сорлота гости ответили забитым мячом Хавьера Льябреса.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Мальорка 1:1 Голы: 1:0 Александр Сёрлот (45 + 1'), 1:1 Хавьер Льябрес (90 + 1') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Кико Фемения, Эрик Бейи, Хорхе Куэнка, Альберто Морено, Сантьяго Комесанья, Франсис Коклен (Этьен Капу, 84'), Алекс Баэна (Мануэль Тригерос, 84'), Ильяс Ахомаш, Херар Морено, Александр Сёрлот Мальорка: Предраг Райкович, Антонио Латорре (Коста Хауме, 80'), Матия Настасич, Антонио Раильо, Мартин Вальент, Дани Родригес, Саму Кошта (Омар Маскарель, 80'), Мануэль Морланес, Серхи Дардер (Хавьер Льябрес, 88'), Антонио Санчес (Абдон Пратс, 58'), Кайл Ларин (Ведат Мурики, 80') Предупреждения: Кайл Ларин (27'), Александр Сёрлот (45'), Кико Фемения (82'), Серхи Дардер (83') Удаление: Пепе Рейна (62')

Календарь и таблица испанской Примеры

После этой игры «Вильярреал» набрал 20 пунктов и остался на четырнадцатом месте в турнирной таблице. У «Мальорки» также 20 баллов и пятнадцатая строчка.