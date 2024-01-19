Индзаги о предстоящем матче с «Лацио»: Суперкубок — это первая цель сезона

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего финала Суперкубка Испании с

«Суперкубок — это первая цель сезона, мы выигрывали его в последние два года и хотим выиграть его снова. Но, помимо "Интера", есть "Наполи", "Фиорентина" и "Лацио", у которых такие же амбиции.

Мы постараемся сделать всё возможное, зная, что завтра нам предстоит встретиться с "Лацио", который находится на позитивной волне и в последней выигранной игре создал нам трудности.

Формат изменился, он новый для всех, начиная с нас, тренеров: мы должны будем думать о завтрашней игре, мы знаем, что дополнительного времени не будет, поэтому будем готовиться к пенальти», — приводит слова Индзаги Mundo Deportivo.

Напомним, что 18-го января «Наполи» обыграл «Фиорентину» в полуфинале Супекубка Испании.

Финал турнира состоится 19-го января, в котором «Наполи» сыграет против «Лацио». Матч состоится в 22:00 мск.