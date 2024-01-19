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    Индзаги о предстоящем матче с «Лацио»: Суперкубок — это первая цель сезона

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Лацио Наполи
    Главный тренер «Наполи» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего финала Суперкубка Испании с «Лацио».

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    «Суперкубок — это первая цель сезона, мы выигрывали его в последние два года и хотим выиграть его снова. Но, помимо "Интера", есть "Наполи", "Фиорентина" и "Лацио", у которых такие же амбиции.

    Мы постараемся сделать всё возможное, зная, что завтра нам предстоит встретиться с "Лацио", который находится на позитивной волне и в последней выигранной игре создал нам трудности.

    Формат изменился, он новый для всех, начиная с нас, тренеров: мы должны будем думать о завтрашней игре, мы знаем, что дополнительного времени не будет, поэтому будем готовиться к пенальти», — приводит слова Индзаги Mundo Deportivo.

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    • Напомним, что 18-го января «Наполи» обыграл «Фиорентину» в полуфинале Супекубка Испании.

    Финал турнира состоится 19-го января, в котором «Наполи» сыграет против «Лацио». Матч состоится в 22:00 мск.

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