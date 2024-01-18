В 14:30 18.01.2024 Сирия и Австралия начнут матч в группе B Кубка Азии-2023.

Сирия — Австралия

Последний матч между собой: Австралия — Сирия 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сирия» — «Австралия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.75 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Австралия»).

Трансляция

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