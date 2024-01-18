Сирия сыграет с Австралией в рамках 2-го тура группового раунда Кубка Азии. Матч пройдет 18 января, начало — в 14:30 мск. Сирия — Австралия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Сирия

Сирия в стартовом туре группового раунда Кубка Азии сыграл вничью. В матче против Узбекистана она хотя и не пропустила, но также и не сумела отличиться хотя бы одним голом — 0:0.

Сборная также стартовала в квалификации на чемпионат мира 2026 года. В двух стартовах турах она смогла победить КНДР (1:0) и проиграла Японии (0:5), что позволяет занимать 3-е место в группе.

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Накануне старта в Кубке Азии команда сыграла вничью. Формально на своем поле в товарищеской встрече она разошлась миром с Малайзией (2:2), забив два мяча и пропустив в свои ворота два гола.

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В пяти последних поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при одной победе и трех ничьих в последних трех играх, так что хозяева демонстрируют стабильную неуступчивость.

Австралия

В первом туре группового раунда Австралия одержала уверенную победу, в результате чего теперь занимает первое место. Оставить ни с чем ей удалось Индию (2:0).

В отборе на чемпионат мира 2026 года команда также стартовала успешно, где в двух стартовых турах группового раунда набрала шесть очков и опережает второй Ливан на четыре балла.

Перед стартом на Кубке Азии команда одержала победу. В рамках товарищеской встречи она переиграла на выезде Бахрейн (2:0), забив два безответных мяча.

Сейчас у коллектива победная серия в пять поединков во всех турнирах с общей разницей 14-0, так что у «Соккеруз» отличная форма и шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом Австралию, коэффициент на победу которой равен 1,28. Успех Сирии оценивается в 14,00, ничья — в 5,00.

В четырех из пяти последних матчей номинальные гости выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — Австралия выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 2,75.

Еще один вариант ставки — Австралия выиграет за 1,80, ведь в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей был реализован именно такой сценарий.