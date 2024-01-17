В 00:00 17.01.2024 Тенерифе и Мальорка начнут матч в Кубке Испании по футболу.

Тенерифе — Мальорка

Последний матч между собой: Тенерифе — Мальорка 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Смотреть онлайн

Вас ждет прямая трансляция без задержек и рекламных перерывов. Качественное изображение и звук – как на стадионе. Минимальная задержка картинки и хороший звук. Помимо трансляции игры Тенерифе — Мальорка доступны сотни других матчей.

Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Тенерифе» — «Мальорка» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.95 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Мальорка»).

Трансляция

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Тенерифе — Мальорка.

Там же вы найдете исчерпывающий прематч со всей статистикой команд, котировки букмекеров, подробную статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

Не пропустите уникальную возможность стать частью футбольного праздника 17.01.2024. Вместе с нами вы будете в центре событий, чувствовать атмосферу стадиона и болеть за любимую команду.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 9500USD Новым игрокам