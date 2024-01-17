В рамках 1/8 финала Кубка Испании «Тенерифе» на своем поле примет «Мальорку». Встреча пройдет в ночь на 17 января и начнется в полночь. «Тенерифе» — «Мальорка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тенерифе»

«Тенерифе» этот сезон проводит во второй испанской лиге, где после первого круга находится в середине турнирной таблицы, но от зоны плей-офф отстает всего на четыре очка.

В преддверии этой игры канарцы потерпели домашнее фиаско от «Эльче» со счетом 0:1 в рамках чемпионата страны. И данное фиаско стало для них вторым за последние четыре встречи.

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В текущем же розыгрыше Кубка Испании «бело-синие» прошли уже три этапа. На первых двух они играли против клубов из третьей лиги — «Компостелы» 1:0 и «Депортиво» 3:2 ОТ.

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А в 1/16 финала «Тенерифе» выбил «Лас-Пальмас», выступающий в элите испанского футбола, обыграв его на своем поле со счетом 2:0.

«Мальорка»

«Мальорка» текущий сезон проводит в Примере, где находится в нижней части турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета всего на четыре очка.

Накануне данной встречи «киноварные» на своем поле расписали мировую с «Сельтой» 1:1 в матче чемпионата страны. Отметим, что в отрезке последних девять игр во всех турнирах они уступили только раз.

Также в этот удачный для себя период коллектив расписал четыре мировых результата и столько же поединков выиграл. В Кубке он также прошел уже три этапа.

Причем «Мальорка» в этом кубковом турнире выиграла все три игры всухую и на выезде. На первых двух клуб на имел проблем с низшелиговыми командами, а в прошлом раунде одолел «Бургос» 3:0 из Сегунды.

«Мальорка» удачно играет против «Тенерифе» в последнем отрезке, выиграв четыре матча из пяти проведенных при одной мировой. И в трех этих случаях были низы.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Тенерифе» — 2.78, победа «Мальорки» — 2.78, ничья — 3.13.

Прогнозируем, что это поединок команды проведут очень осторожно и выдадут крайне нерезультативный матч. В общем, ставим на тотал меньше двух.

А что касаемо исхода, то рискнем поставить здесь на проход «Тенерифе», который уже снял один скальп с представителя элите в этом турнире.