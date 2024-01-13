Хвича на вершине рейтинга самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг футболистов из стран постсоветского пространства, которые на пике своей карьеры имели наибольшую рыночную стоимость.

На первой строчке находится полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия, оцененный в 2023 году в 85 млн евро.

За ним расположились два украинских футболиста. Это полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик (60 млн в 2023 году) и форвард Андрей Шевченко (51 млн в 2006 году).

В десятке самых дорогих игроков есть два россиянина. Это Александр Головин (30 млн в 2018-м) и Марио Фернандес (30 млн в 2019-м).

Все прогнозы на футбол

Также там присутствуют украинцы Александр Зинченко (42 млн в 2023-м), Руслан Малиновский (30 млн в 2021-м), Артем Довбик (28 млн в 2023-м), армянин Генрих Мхитарян (37 млн в 2016-м), грузин Георгий Мамардашвили (30 млн в 2023-м).