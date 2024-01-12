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    Балахнин: Не думаю, что Глушаков усилит «Ростов»

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    Экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на то, что полузащитник Денис Глушаков может перейти в донской клуб.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    Ранее 36‑летний Глушаков прошел медосмотр вместе с «Ростовом».

    «Я не думаю, что Глушаков усилит команду. Насколько я понимаю, он сам попросился потренироваться с основой, чтобы поддерживать форму.

    Я осознаю, что последнее время он не играл на высоком уровне. То костромской "Спартак", то пляжный футбол. Возраст тоже не добавляет ему очков.

    Возьмите Дзюбу. Да, он лидер и ведет команду за собой, но все равно это не тот Дзюба, который был пять лет назад. И это касается всех», — цитирует Балахнина «Евро‑Футбол.Ру».

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    Ранее в РПЛ Глушаков играл за «Пари НН» и «Химки».

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