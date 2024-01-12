Балахнин: Не думаю, что Глушаков усилит «Ростов»

Денис Глушаков Фото: globallookpress.com
Ранее 36‑летний Глушаков прошел медосмотр вместе с «Ростовом».
«Я не думаю, что Глушаков усилит команду. Насколько я понимаю, он сам попросился потренироваться с основой, чтобы поддерживать форму.
Я осознаю, что последнее время он не играл на высоком уровне. То костромской "Спартак", то пляжный футбол. Возраст тоже не добавляет ему очков.
Возьмите Дзюбу. Да, он лидер и ведет команду за собой, но все равно это не тот Дзюба, который был пять лет назад. И это касается всех», — цитирует Балахнина «Евро‑Футбол.Ру».
Ранее в РПЛ Глушаков играл за «Пари НН» и «Химки».