Балахнин: Не думаю, что Глушаков усилит «Ростов»

Экс-тренер «Ростова»отреагировал на то, что полузащитникможет перейти в донской клуб.

Ранее 36‑летний Глушаков прошел медосмотр вместе с «Ростовом».

«Я не думаю, что Глушаков усилит команду. Насколько я понимаю, он сам попросился потренироваться с основой, чтобы поддерживать форму.

Я осознаю, что последнее время он не играл на высоком уровне. То костромской "Спартак", то пляжный футбол. Возраст тоже не добавляет ему очков.

Возьмите Дзюбу. Да, он лидер и ведет команду за собой, но все равно это не тот Дзюба, который был пять лет назад. И это касается всех», — цитирует Балахнина «Евро‑Футбол.Ру».

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Ранее в РПЛ Глушаков играл за «Пари НН» и «Химки».