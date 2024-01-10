Радимов: В «Зенит» мечтает перейти любой футболист

Бывший футболиствысказался о трансфереизв питерскую команду.

«Трансфер Ахметова нужен "Зениту", чтобы расширить обойму игроков, способных бороться за высокие места. Он в "Краснодаре" доказал, что готов к этому.

Для самого Ахметова это вызов. Все‑таки "Зенит" — клуб, который пять последних сезонов становился чемпионом. В такую команду мечтает перейти любой футболист, попробовать свои силы.

Команды РПЛ, играя против "Зенита", закрываются и показывают оборонительный футбол. Ахметов — футболист, который в одиночку способен обыграть соперника, тем самым создав преимущество для команды», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 матч за «быков» во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.