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    Радимов: В «Зенит» мечтает перейти любой футболист

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    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о трансфере Ильзата Ахметова из «Краснодара» в питерскую команду.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Трансфер Ахметова нужен "Зениту", чтобы расширить обойму игроков, способных бороться за высокие места. Он в "Краснодаре" доказал, что готов к этому.

    Для самого Ахметова это вызов. Все‑таки "Зенит" — клуб, который пять последних сезонов становился чемпионом. В такую команду мечтает перейти любой футболист, попробовать свои силы.

    Команды РПЛ, играя против "Зенита", закрываются и показывают оборонительный футбол. Ахметов — футболист, который в одиночку способен обыграть соперника, тем самым создав преимущество для команды», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 21 матч за «быков» во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

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