В 18:00 07.01.2024 Racing de Ferrol и Севилья начнут матч в испанском Кубке Дель Рей.

Racing de Ferrol — Севилья

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