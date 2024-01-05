В 22:30 05.01.2024 Фулхэм и Ротерхэм Юнайтед начнут матч в кубке Англии по футболу.

Фулхэм — Ротерхэм Юнайтед

Последний матч между собой: Ротерхэм Юнайтед — Фулхэм 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фулхэм»).

Трансляция

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