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    Фулхэм — Ротерхэм Юнайтед смотреть онлайн

    05.01.2024 в 22:30 начнется матч в кубке Англии по футболу Фулхэм — Ротерхэм Юнайтед

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Фулхэм Ротерхэм
    В 22:30 05.01.2024 Фулхэм и Ротерхэм Юнайтед начнут матч в кубке Англии по футболу.

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    Фулхэм — Ротерхэм Юнайтед

    Последний матч между собой: Ротерхэм Юнайтед — Фулхэм 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

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