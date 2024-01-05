Деку заявил, что ни один из игроков «Барселоны» не покинет клуб в зимнее ТО

Спортивный директорвысказался о планах клуб на зимнее трансферное окно 2024-го года.

«Ни один игрок не уйдёт в январе.

Алеш Гарсия? Нам нравятся многие игроки, но их подписание не зависит от нас. Мы должны обеспечить финансовый фэйр-плей. Если мы сумеем создать его, то посмотрим», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

После 18-и туров «Барселона» занимает 5-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе.

5-го января в 23:30 по мск «сине-гранатовые» начали игру против «Лас-Пальмаса». После 60-и минут игры счет — 1:1. Следить за ходом противостояния можно по этой ссылке.