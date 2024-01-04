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    Анчелотти: Забивать голы — это не работа Беллингема

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0). Единственный мяч забил Антонио Рюдигер.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    «Мы забили много голов со стандартов. Мы очень хорошо над этим работаем. У нас отличные игроки. Мы играли не на своём лучшем уровне. Мы не были свежи, мы не были точны в решениях. Мы отлично поработали над обороной после игры с "Атлетико".

    Джуд Беллингем? Не удивляйтесь, что он не забивает голы. Это не его работа.

    Лунин или Кепа? Не знаю, посмотрим. Нам обязательно понадобится вратарь в матчах. Кепа сыграет в следующей игре», — цитирует итальянца пресс-служба клуба.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На данный момент «Реал» лидирует в Ла Лиге.

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