В 15:30 01.01.2024 Сандерленд и Престон Норт Энд начнут матч в английском Чемпионшипе.

Сандерленд — Престон Норт Энд

Последний матч между собой: Престон Норт Энд — Сандерленд 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сандерленд» — «Престон Норт Энд» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Сандерленд»).

Трансляция

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