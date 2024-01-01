1 января в рамках 26-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Сандерленд» и «Престон». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Сандерленд» — «Престон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Престон»

«Престон» после 25-ти туров пребывает на 11-й строчке, где отставание от зоны плей-офф за путевку в АПЛ составляет четыре балла, так что сохраняет неплохие шансы на повышение в классе.

Уже давно команда не выступает в Кубке английской Лиги, где в августе еще в первом раунде турнира она на своем поле уступила по пенальти представителю четвертого дивизиона «Сэлфорд Сити» (2:2).

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Клуб потерпел поражение в своем последнем матче. В прошлом туре Чемпионшипа на своем поле он проиграл «Шеффилд Уэнсдей» (0:1), пропустив один мяч и ни разу не забив.

Все прогнозы на футбол

В девяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив одержал две победы при шести поражениях и одной ничьей, что ознает явно не лучшую форму гостей.

«Сандерленд»

«Сандерленд» по итогам 25-ти туров занимает седьмую строчку вне зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ с отставанием от нее в два очка.

Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. Еще в первом раунде турнира летом она на своем поле по пенальти уступила «Крю Александра» (1:1).

В своем последнем матче на своем поле клуб не сумел одержать победу. В предыдущем туре Чемпионшипа он сыграл вничью с «Ротерхэмом» (1:1), сравняв счет на 73-й минуте.

В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Сандерленд», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Престона» оценивается в 5,20, ничья — в 3,85.

В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,87, ведь в четырех из пяти последних матчей «Престона» был реализован именно такой сценарий.