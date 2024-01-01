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    Вернется ли «Сандерленд» в зону плей-офф АПЛ?

    «Сандерленд» — «Престон». Ставка (к. 1.85) и прогноз на английский Чемпионшип 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Престон»
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    «Сандерленд» — фаворит матча
    1 января в рамках 26-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Сандерленд» и «Престон». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск. «Сандерленд» — «Престон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2024 года
    Сандерленд
  • Сандерленд
    •  Сандерленд 15:30 Престон Норт Энд Престон Норт Энд
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    «Престон»

    «Престон» после 25-ти туров пребывает на 11-й строчке, где отставание от зоны плей-офф за путевку в АПЛ составляет четыре балла, так что сохраняет неплохие шансы на повышение в классе.

    Уже давно команда не выступает в Кубке английской Лиги, где в августе еще в первом раунде турнира она на своем поле уступила по пенальти представителю четвертого дивизиона «Сэлфорд Сити» (2:2).

    Коэффициенты матча Сандерленд — Престон Норт Энд

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  • 1.584.055.70Бонус$9500
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    Клуб потерпел поражение в своем последнем матче. В прошлом туре Чемпионшипа на своем поле он проиграл «Шеффилд Уэнсдей» (0:1), пропустив один мяч и ни разу не забив.

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    В девяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив одержал две победы при шести поражениях и одной ничьей, что ознает явно не лучшую форму гостей.

    «Сандерленд»

    «Сандерленд» по итогам 25-ти туров занимает седьмую строчку вне зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ с отставанием от нее в два очка.

    Команда уже давно не выступает в Кубке английской Лиги. Еще в первом раунде турнира летом она на своем поле по пенальти уступила «Крю Александра» (1:1).

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    • В своем последнем матче на своем поле клуб не сумел одержать победу. В предыдущем туре Чемпионшипа он сыграл вничью с «Ротерхэмом» (1:1), сравняв счет на 73-й минуте.

    В четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив одержал одну победу при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей форма немногим лучше.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Сандерленд», коэффициент на победу которого равен 1,60. Успех «Престона» оценивается в 5,20, ничья — в 3,85.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,87, ведь в четырех из пяти последних матчей «Престона» был реализован именно такой сценарий.

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    «Сандерленд» — «Престон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Сандерленд» в зону плей-офф АПЛ?
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