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    Родри о голе в финале ЛЧ: Благодаря таким моментам ты попадаешь в историю клуба

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри заявил о том, что попал в историю клуба после забитого гола в финале Лиги чемпионов сезона 2022/2023.

    Родри
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    Родри

    «Без сомнений этот гол изменил мою жизнь. Он катапультировал меня в уникальное место, где находятся избранные. Внезапно ты становишься частью истории. Благодаря таким моментам ты попадаешь в историю клуба, тем более, что "Манчестер Сити" выиграл первую Лигу чемпионов.

    Ты мечтаешь о подобном. Я очень хорошо помню гол Зидана в Глазго (финал Лиги чемпионов-2001/2002, в котором мадридский "Реал" обыграл леверкузенский "Байер" со счётом 2:1).

    Также помню гол Иньесты в Йоханнесбурге (финал чемпионата мира 2010 года, в котором сборная Испании обыграла Нидерланды со счётом 1:0). Некоторые голы определяют карьеру футболистов. Это коснулось и меня, поэтому я чувствую себя счастливым», — приводит слова Родри AS.

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    • В нынешнем сезоне Родри провел 22 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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