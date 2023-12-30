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    Президент «Наполи»: В январе мы купим новых игроков и исправим ситуацию

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    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис после матча с «Монцей» (0:0) в Серии А взял на себя ответственность за неудачные результаты команды в текущем сезоне.

    Аурелио Де Лаурентис
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    Аурелио Де Лаурентис

    «Это исключительно моя ответственность, моя вина. Игроки и тренеры не несут ответственность за этот сезон. Это моя забота.

    Хочу извиниться перед болельщиками "Наполи" за этот сезон. Мы исправим ситуацию, в том числе благодаря подписанию новых игроков в январе», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.

    «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 18 туров.

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    • В ноябре Де Лаурентис уволил француза Руди Гарсия с поста главного тренера и назначил Вальтера Мадзарри.

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    В прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионов Италии под руководством Лучано Спаллетти, который покинул команду из-за разногласий с Де Лаурентисом.

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