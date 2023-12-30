Президент «Наполи»: В январе мы купим новых игроков и исправим ситуацию

Аурелио Де Лаурентис Фото: globallookpress.com
«Это исключительно моя ответственность, моя вина. Игроки и тренеры не несут ответственность за этот сезон. Это моя забота.
Хочу извиниться перед болельщиками "Наполи" за этот сезон. Мы исправим ситуацию, в том числе благодаря подписанию новых игроков в январе», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо.
«Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии после 18 туров.
В ноябре Де Лаурентис уволил француза Руди Гарсия с поста главного тренера и назначил Вальтера Мадзарри.
В прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионов Италии под руководством Лучано Спаллетти, который покинул команду из-за разногласий с Де Лаурентисом.