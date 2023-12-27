Слуцкий признался, что мог возглавить «Бенфику»

Российский тренервспомнил, как возглавил «Рубин» в 2019 году.

«Как меня занесло в Татарстан? Ключевую роль в переходе в "Рубин" сыграл Олег Яровинский. Он просто давно был знаком с Саймановым. "Рубин" возник уже на следующий день после моего ухода из "Витесса". Было несколько хороших вариантов зарубежных. Была "Бенфика", АЕК. Это не то что у тебя есть контракт, только подпиши. Можно было ещё подождать.

Яровинский говорил, что всё получится, будет крутой проект, давай пойдём. Активность Сайманова и позиция Олега сделали своё дело», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сегодня, 27 декабря, Слуцкий был назначен главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньхуа».