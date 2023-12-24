Шоу: «Манчестер Юнайтед» должен сохранять позитивный настрой

Защитник «Манчестер Юнайтед»высказался о поражении от «Вест Хэма» (0:2) в матче 18-го тура АПЛ.

«На самом деле мы были недостаточно хороши. Мы должны выигрывать матчи. Продолжаем проигрывать, теряем очки и сами себе всё усложняем. Особенно во втором тайме, были недостаточно хороши. В первом тайме, думаю, мы контролировали игру. Если бы мы забили первыми, то, возможно, результат был бы другим, но мы этого не сделали, поэтому пострадали во втором тайме.

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Четыре матча без забитых мячей? Трудно понять, что происходит. Возможно, мы просто недостаточно создаём, а когда создаём, не проявляем хладнокровия. Возможно, в данный момент это может быть из-за недостатка уверенности, иногда это нормально, в футболе такое случается. Мы должны стараться сохранять позитивный настрой. У нас впереди ещё одна важная игра, против "Астон Виллы", так что мы не можем жалеть себя, мы должны собраться и снова играть. Это домашняя игра, и мы не можем продолжать терять очки, мы должны выигрывать матчи», — приводит слова Шоу ВВС со ссылкой на TNT Sports.