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    Шоу: «Манчестер Юнайтед» должен сохранять позитивный настрой

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу высказался о поражении от «Вест Хэма» (0:2) в матче 18-го тура АПЛ.

    Люк Шоу
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    Люк Шоу

    «На самом деле мы были недостаточно хороши. Мы должны выигрывать матчи. Продолжаем проигрывать, теряем очки и сами себе всё усложняем. Особенно во втором тайме, были недостаточно хороши. В первом тайме, думаю, мы контролировали игру. Если бы мы забили первыми, то, возможно, результат был бы другим, но мы этого не сделали, поэтому пострадали во втором тайме.

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    Четыре матча без забитых мячей? Трудно понять, что происходит. Возможно, мы просто недостаточно создаём, а когда создаём, не проявляем хладнокровия. Возможно, в данный момент это может быть из-за недостатка уверенности, иногда это нормально, в футболе такое случается. Мы должны стараться сохранять позитивный настрой. У нас впереди ещё одна важная игра, против "Астон Виллы", так что мы не можем жалеть себя, мы должны собраться и снова играть. Это домашняя игра, и мы не можем продолжать терять очки, мы должны выигрывать матчи», — приводит слова Шоу ВВС со ссылкой на TNT Sports.

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