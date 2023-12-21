Президент РФС о Fan ID: Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет

Президент РФСпризнался, что доволен введением карты болельщика (Fan ID).

«Технология работает. Почти один миллион шестьсот тысяч болельщиков получили персональную карту зрителя. По-моему, восемьсот тысяч — получено удаленно.

Если вначале были какие-то технические проблемы, то сейчас их нет ни с получением карты, ни с проходом на стадион», — приводит слова Дюкова «Чемпионат».

Сообщалось, что Fan ID может стать обязательным для посещения матчей Кубка России.

В прошлом сезоне рекорд использования карты болельщика был поставлен в Санкт-Петербурге. На матч «Зенит» — «Спартак» на «Газпром Арене» пришли почти 50 тысяч человек.