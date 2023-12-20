ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемТравма Беллингема может стать катастрофой для «Реала» и сборной Англии
  • 08:23
    • Неймар пропустит Кубок Америки-2024
    Все новости спорта

    Черышев: Чемпионат Китая — очень хороший вариант для Слуцкого

    Футбол Шанхай Шэньхуа Китай. Суперлига Футбол Китая Футбол России
    Известный тренер Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что Леонид Слуцкий может возглавить китайский «Шанхай Шэньхуа».

    Леонид Слуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Леонид Слуцкий

    Сообщалось, что вместо со Слуцким в Китай поедут Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

    «Очень хороший вариант для Слуцкого. Это отличная возможность попробовать свои силы и показать уровень российского тренерского цеха. Это предложение выглядит как хороший вызов.

    Не думаю, что у Слуцкого будут проблемы с адаптацией. Футбол есть футбол. Главное — подготовиться к тренировочному процессу и оперативно изучить игроков, которые будут в твоем распоряжении.

  • Слуцкий: У меня было огромное количество собеседований с клубами АПЛ
  • Читайте по теме

    • Конечно, нужно посмотреть сам чемпионат — как играла команда в прошлом сезоне. Эти аспекты нужно тщательно проанализировать, а потом смело приступать к работе», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

    Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», откуда он ушел в ноябре 2022 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мюнхенский клуб одержит уверенную победу в гостях
  • «Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Барселона» сорвет злость на «Альмерии»?
  • «Барселона» — «Альмерия». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Несгибаемым» придется прогнуться
  • «Байер» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.03
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Барселона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры