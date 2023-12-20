Черышев: Чемпионат Китая — очень хороший вариант для Слуцкого

Известный тренерпрокомментировал информацию о том, чтоможет возглавить китайский

Сообщалось, что вместо со Слуцким в Китай поедут Василий Березуцкий и Олег Яровинский.

«Очень хороший вариант для Слуцкого. Это отличная возможность попробовать свои силы и показать уровень российского тренерского цеха. Это предложение выглядит как хороший вызов.

Не думаю, что у Слуцкого будут проблемы с адаптацией. Футбол есть футбол. Главное — подготовиться к тренировочному процессу и оперативно изучить игроков, которые будут в твоем распоряжении.

Конечно, нужно посмотреть сам чемпионат — как играла команда в прошлом сезоне. Эти аспекты нужно тщательно проанализировать, а потом смело приступать к работе», — приводит слова Черышева «Матч ТВ».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», откуда он ушел в ноябре 2022 года.