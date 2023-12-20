«Атлетико» — «Хетафе»: счет матча 3:3 (1:0), обзор голов

В матче 18-го тура испанской Примеры мадридскийна своем поле сыграл вничью с— 3:3. К 86-й минуте команда Диего Симеоне вела 3:1.

На 38-й минуте за две желтые карточки был удален центральный защитник «матрасников» Стефан Савич.

Тем не менее, в меньшинстве «Атлетико» открыл счет на 44-й минуте после точного удара Антуана Гризманна.

В начале второго тайма «Хетафе» смог восстановить статус-кво. Отличился Борха Майораль.

Второй мяч «Атлетико» забил на 63-й минуте. Гол на счету Альваро Мораты.

А еще через шесть минут Антуан Гризманн оформил дубль, четко реализовав 11-метровый.

«Хетафе» не сдался и сначала на 86-й минуте Оскар Родригес сократил преимущество в счете, а затем на 90+3 минуте Борха Майораль реализовал пенальти.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Хетафе 3:3 Голы: 1:0 Антуан Гризманн (44'), 1:1 Борха Майораль (54'), 2:1 Альваро Мората (64'), 3:1 Антуан Гризманн (пенальти) (69'), 3:2 Оскар Родригес (87'), 3:3 Борха Майораль (пенальти) (90 + 3') Атлетико: Ян Облак, Стефан Савич, Марио Эрмосо, Родриго Рикельме, Аксель Витсель, Маркос Льоренте (Науэль Молина, 81'), Родриго Де Пауль (Альваро Мората, 57'), Коке, Самуэл Лино, Мемфис Депай (Сесар Аспиликуэта, 40'), Антуан Гризманн Хетафе: Давид Сория, Диего Рико Сальгуэро, Гастон Альварес (Омар Альдерете, 90'), Домингуш Дуарте, Хуан Иглесиас (Дамиан Суарес, 46'), Неманья Максимович (Jordi Martin, 81'), Луис Милья, Мэйсон Гринвуд, Борха Майораль, Хайме Мата (Оскар Родригес, 72'), Juan Miguel Latasa Fernandez Предупреждения: Стефан Савич (15'), Стефан Савич (38'), Луис Милья (52'), Дамиан Суарес (68'), Оскар Родригес (83'), Марио Эрмосо (90')

В следующем туре «Атлетико» примет на своем поле «Севилью».

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«Хетафе» будет играть дома с «Райо Вальекано».