Канчельскис: Во втором круге «Краснодар» еще немного попыжится, а потом «Зенит» будет на первом месте

Бывший игрокзаявил, что сейчас навсе настраиваются так, как раньше на

«В начале и середине чемпионата интрига есть и будет всегда. Самое главное не как "Краснодар" начал, а как закончит. Во втором круге ещё немного попыжатся, а потом "Зенит" будет на первом месте. Но соглашусь, что они молодцы! Пускай подольше продержатся в этой зоне и продолжат создавать проблемы для "Зенита". Но все прекрасно понимаем, что зенитовцы с такими ресурсами и футболистами будут противостоять. У них очень большое преимущество.

Дай бог, чтобы все противостояли и давали бой "Зениту". Хотелось бы, чтобы не только "Краснодар" это делал. "Локомотив" неплохо выглядел с "Зенитом", но в других погодных условиях мог бы быть другой результат. Но победа "Локомотива" говорит о том, что сейчас на "Зенит" все настраиваются так, как раньше на Спартак», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».