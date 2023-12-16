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    Канчельскис: Во втором круге «Краснодар» еще немного попыжится, а потом «Зенит» будет на первом месте

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    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что сейчас на «Зенит» все настраиваются так, как раньше на «Спартак».

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «В начале и середине чемпионата интрига есть и будет всегда. Самое главное не как "Краснодар" начал, а как закончит. Во втором круге ещё немного попыжатся, а потом "Зенит" будет на первом месте. Но соглашусь, что они молодцы! Пускай подольше продержатся в этой зоне и продолжат создавать проблемы для "Зенита". Но все прекрасно понимаем, что зенитовцы с такими ресурсами и футболистами будут противостоять. У них очень большое преимущество.

    Дай бог, чтобы все противостояли и давали бой "Зениту". Хотелось бы, чтобы не только "Краснодар" это делал. "Локомотив" неплохо выглядел с "Зенитом", но в других погодных условиях мог бы быть другой результат. Но победа "Локомотива" говорит о том, что сейчас на "Зенит" все настраиваются так, как раньше на Спартак», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

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