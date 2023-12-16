Губерниев: Странно, что «Сочи» назначил Морено

Телеведущийвысказался о том, что испанецстал главным тренером «Сочи».

«Почему назначается испанский тренер, а не россиянин? "Сочи" виднее. Значит, они не доверяют нашим тренерам, а доверяют испанцу. Зарубежный тренер более свободный.

Я, честно говоря, тоже не понимаю, что в нынешней ситуации, когда есть немало блестящих специалистов, приглашают испанца. Решение странное. Но это их огород, они его возделывают», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее Морено тренировал «Гранаду» и «Монако».

Календарь и таблица РПЛ

«Сочи» на данный момент идет 16-м в таблице РПЛ, набрав 11 очков в 18 встречах.