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    Губерниев: Странно, что «Сочи» назначил Морено

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    Телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что испанец Роберт Морено стал главным тренером «Сочи».

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Почему назначается испанский тренер, а не россиянин? "Сочи" виднее. Значит, они не доверяют нашим тренерам, а доверяют испанцу. Зарубежный тренер более свободный.

    Я, честно говоря, тоже не понимаю, что в нынешней ситуации, когда есть немало блестящих специалистов, приглашают испанца. Решение странное. Но это их огород, они его возделывают», — сказал Губерниев «СЭ».

    Ранее Морено тренировал «Гранаду» и «Монако».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Сочи» на данный момент идет 16-м в таблице РПЛ, набрав 11 очков в 18 встречах.

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