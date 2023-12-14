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    «Ливерпуль» неожиданно проиграл «Юниону» в Лиге Европы

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    Обзор матчей 6-го тура группы Е Лиги Европы.

    Полузащитник «Юниона» Кэмерон Пуертас после забитого гола
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    Полузащитник «Юниона» Кэмерон Пуертас после забитого гола

    В одной из встреч «Ливерпуль» уступил «Юниону» со счетом 1:2.

    Первый гол забила бельгийская команда на 32-й минуте. Точным ударом отличился форвард «Юниона» Мохамед Амура.

    Спустя 8 минут защитник «Ливерпуля» Джарелл Кванса сумел сравнять счет — 1:1.

    Уже на 43-й минуте «Юнион» вновь вышел вперед благодаря голу полузащитника команды Кэмерона Пуертаса.

    Футбол. Лига Европы. Группа E
    Юнион — Ливерпуль 2:1
    Голы: 1:0 Мохамед Эль Амин Амура (32'), 1:1 Джарелл Куанса (40'), 2:1 Кэмерон Пуэртас (43') Юнион: Антони Морис, Кевин Макаллистер, Кристиан Бёрджесс, Коки Матида, Алессио Кастро-Монтес, Лоик Лапуссен, Лазар Амани (Деннис Эккерт, 87'), Ноа Садики, Кэмерон Пуэртас, Мохамед Эль Амин Амура (Матиас Расмуссен, 84'), Густаф Нильссон (Kевин Родригес, 78') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Люк Чемберс (Каллум Скэнлон, 63'), Джарелл Куанса, Ибраима Конате (Джо Гомес, 46'), Конор Брэдли, Кёртис Джонс, Ватару Эндо (Райан Гравенберх, 46'), Харви Эллиотт, Коди Матес Гакпо, Бен Доак (Дарвин Нуньес, 63'), Kaide Gordon (Джеймс Макконнелл, 75') Предупреждения: Конор Брэдли (24'), Ноа Садики (53'), Каллум Скэнлон (90 + 2')

    После этого матча «Ливерпуль» занял 1-е место в группе Е (12 очков), выйдя в 1/8 финала Лиги Европы. «Юнион» расположился на 3-й позиции, пройдя в 1/16 финала Лиги конференций.

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    В параллельном матче «Тулуза» обыграла ЛАСК со счетом 2:1.

    Первый гол французы забили на 54-й минуте. Гол забил форвард команды Тийс Даллинга.

    ЛАСК сумел сравнять счет на 61-й минуте. Отличился нападающий команды Марин Любичич.

    На 83-й минуте «Тулуза» вновь вышла вперед благодаря голу защитника команды Габриэля Суазо.

    Футбол. Лига Европы. Группа E
    ЛАСК — Тулуза 1:2
    Голы: 0:1 Тёйс Даллинга (54'), 1:1 Марин Любичич (61'), 1:2 Габриэль Суасо (83') ЛАСК: Тобиас Лаваль, Филип Стойкович (Флориан Флеккер, 71'), Филипп Цирайс, Андрес Андраде, Джордж Белло, Максим Таловеров (Томас Гойгингер, 79'), Иван Любич, Саша Хорват, Мозес Усор (Элиас Хавель, 89'), Марин Любичич (Мусса Коне, 88'), Роберт Жуль Тулуза: Гийом Рест, Мусса Диарра, Расмус Николайсен, Логан Кошта, Кристиан Мависса Элеби (Кевин Кебен Бьяколо, 90'), Сесар Хелаберт (Денис Генро, 67'), Кристиан Кассерес (Наатан Скюття, 76'), Венсан Сьерро, Арон Дённум, Тёйс Даллинга (Габриэль Суасо, 76'), Ибраим Сиссоко (Франк Магри, 67') Предупреждения: Марин Любичич (35'), Роберт Жуль (47'), Кристиан Мависса Элеби (74'), Арон Дённум (90 + 3')

    По итогам группового этапа Лиги Европы Тулуза вышла в 1/16 финала турнира, а ЛАСК завершил выступление в еврокубках, заняв 4-е место в группе.

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