Арис Лимасол — Спарта П
Последний матч между собой: Спарта П — Арис Лимасол 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.
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