В 23:00 14.12.2023 Арис Лимасол и Спарта П начнут матч в группе C Лиги Европы.

Арис Лимасол — Спарта П

Последний матч между собой: Спарта П — Арис Лимасол 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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