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    Анчелотти об игре Беллингема в матче с «Унионом»: Он получил дурацкую желтую карточку

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре полузащитника команды Джуда Беллингема в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Унионом» (3:2).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Беллингем? Он получил дурацкую жёлтую карточку, но он отлично себя чувствует и находится в отличной физической форме. В этой игре не было никакого смысла рисковать.

    Единственная замена, которая была подготовлена, — это Вальверде на Крооса, потому что они немного устали, а я не хотел нагружать их слишком сильно. С остальными всё было в порядке», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

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