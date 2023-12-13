Анчелотти об игре Беллингема в матче с «Унионом»: Он получил дурацкую желтую карточку

Главный тренервысказался об игре полузащитника команды матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с(3:2).

«Беллингем? Он получил дурацкую жёлтую карточку, но он отлично себя чувствует и находится в отличной физической форме. В этой игре не было никакого смысла рисковать.

Единственная замена, которая была подготовлена, — это Вальверде на Крооса, потому что они немного устали, а я не хотел нагружать их слишком сильно. С остальными всё было в порядке», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

По итогам группового этапа Лиги чемпионов «Реал» набрал максимальное количество очков (16) и занял 1-е место в своей группе. Команда вышла в плей-офф турнира.