«Унион» — «Реал»: счет матча 2:3, обзор голов

В матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионовна выезде одолелсо счетом 3:2.

За мадридцев дублем отметился Хоселу, еще один гол на счету Дани Себальоса. В составе берлинцев отметились Кевин Фолланд и Алекс Крал.

Отметим, что Лука Модрич по ходу поединка не смог реализовать пенальти.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Унион — Реал Мадрид 2:3 Голы: 1:0 Кевин Фолланд (45 + 1'), 1:1 Mato Joselu (61'), 1:2 Mato Joselu (72'), 2:2 Алекс Краль (85'), 2:3 Даниель Себальос (89') Унион: Фредерик Реннов, Йосип Юранович (Кристофер Триммель, 82'), Пауль Еккель (Шеральдо Бекер, 75'), Робин Кнохе, Диогу Лейте, Жером Руссийон, Робин Гозенс (Аисса Лайдуни, 75'), Яник Хаберер, Рани Хедира (Алекс Краль, 75'), Кевин Фолланд (Бренден Ааронсон, 82'), Кевин Бехренс Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Франсиско Гарсия, Давид Алаба (Антонио Рюдигер, 71'), Начо, Джуд Беллингхэм, Даниель Себальос (Nicolas Paz Martinez, 90'), Федерико Вальверде (Тони Кроос, 46'), Лука Модрич, Родриго (Браим Диас, 80'), Лукас Васкес, Mato Joselu Предупреждения: Рани Хедира (35'), Джуд Беллингхэм (35'), Давид Алаба (55'), Аисса Лайдуни (76')

«Реал» с 18 очками занял первое место в группе C, «Унион» с 2 очками замкнул таблицу и покинул еврокубки. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 18 декабря.