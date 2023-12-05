Ла Лига. «Реал» и «Жирона» сохранили статус-кво

«Жирона» продолжает сражаться на равных с «Реалом» и опережает именитую «Барселону». Остальные команды сильно отстали от группы лидеров. Чем еще запомнился 15-й тур испанской Ла Лиги, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

«Барселона» поднялась в турнирной таблице Примеры на третье место, сместив с этой позиции мадридский «Атлетико», который расположился на четвертой строчке. Остальные команды остались на прежних местах.

О двоевластии «Реала» и «Жироны»

«Жирона» — главное открытие сезона 2023/2024 в Ла Лиге, команда в 15 матчах испанского чемпионата одержала 12 побед. В двух встречах была зафиксирована ничья и лишь один раз «Жирона» проиграла. В итоге один из лидеров Примеры набрал 38 очков.

В рамках минувшего игрового дня «Жирона» одержала волевую победу у «Валенсии» (2:1). В составе победителей дублем отметился Кристиан Стуани. Уругвайский форвард отличился на 82-й и 88-й минутах встречи.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Жирона» занимает 2 место в таблице, а лидирует в чемпионской гонке «Реал», у которого также набрано 38 пунктов. В 15-м туре королевский клуб добился домашней победы над «Гранадой» (2:0). В составе «галактикос» по голу забили Браим Диас и Родриго.

О цели «Барселоны»

«Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании и отстает от лидеров на 4 балла. Каталонский стремится вернуться в борьбу за 1 место, но пока только ждет своего часа.

В 15-м туре испанского первенства «сине-гранатовые» добились своего и выиграли у «Атлетико» (1:0). На 28-й минуте матча отличился Жуан Феликс.

«Барселона» — «Атлетико» globallookpress.com

В итоге «Барселона» набрала 34 очка и обошла в чемпионате «Атлетико», у которого остался в активе 31 набранный балл.

О топ-6

Вслед за мадридским «Атлетико» в таблице следует «Атлетик» из Бильбао. 15-й тур для этой команды прошел удачно, коллектив разгромил на своем поле «Райо Вальекано» (4:0). В итоге «Атлетик» набрал в чемпионате 28 очков и сохранил 5 место в Ла Лиге.

Замыкает топ-6 турнира «Реал Сосьедад», который набрал 26 очков. В последней игре сан-себастьянцы обменялся голами с «Осасуной» (1:1).

О туре № 16

С 8 по 11 декабря в испанской Ла Лиге пройдут матчи 16 тура.

В субботу, 9 декабря свой матч проведет один из лидеров испанского чемпионата: «Реал» отправится в гости к «Бетису».

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Центральная битва тура состоится в воскресенье, 10 декабря. В этот день в очном сражении сойдутся вторая и третья команды чемпионата. «Барселона» на своем поле примет «Жирону».