ПСВ — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграли вничью (1:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол забили гости на 42-й минуте. Нападающий «канониров» Эдди Нкетиа забил гол с угла штрафной. Мяч благодаря рикошету оказался в воротах.

ПСВ сравнял счет на 50-й минуте. Форвард ПСВ Йорбе Вертессен занял отличную позицию у чужих ворот, принял передачу и отправил мяч в нижний угол ворот.

Футбол. Лига чемпионов. Группа B ПСВ — Арсенал Лондон 1:1 Голы: 0:1 Эдвард Нкетиа (42'), 1:1 Йорбе Вертессен (50') ПСВ: Вальтер Бенитес, Джордан Тезе, Рамальо, Армандо Обиспо, Патрик ван Анхольт, Мауро Жуниор, Исмаэль Сайбари (Серджино Дест, 74'), Малик Тилльман (Гус Тиль, 83'), Жоан Бакайоко (Исак Бабади, 74'), Рикардо Пепи, Йорбе Вертессен (Fredrik Oppegard, 90') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Якуб Кивёр, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба (Бен Уайт, 62'), Седрик Суареш (Деклан Райс, 62'), Кай Хаверц (Эмиль Смит Роув, 89'), Жоржиньо, Мохамед Эль-Ненни (Мартин Эдегор, 62'), Леандро Троссард, Эдвард Нкетиа, Рейсс Нелсон (Габриэл Жезус, 89')

После этого матча ПСВ занимает 2-е место в группе В с 9-ю очками в активе. «Арсенал» — на 1-й позиции (13 баллов).