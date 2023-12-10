В 17:00 10.12.2023 Лутон Таун и Манчестер Сити начнут матч в английской футбольной Премьер-лиге.

Лутон Таун — Манчестер Сити

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лутон Таун» — «Манчестер Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.13 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Манчестер Сити»).

Трансляция

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