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    Мората назвал тройку лучших форвардов на данный момент

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    Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказад о том, кто входит в тройку лучших форвардов мира.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    «Кто лучшие нападающие планеты на данный момент? В первую очередь — Хоселу, так как он мой товарищ по сборной Испании. Также назову Гарри Кейна и Роберта Левандовского.

    Кейн всегда забивает, он машина для забивания голов, при этом всегда хочет большего. Ему всё равно, забил ли он два или три гола, он всегда хочет ещё и ещё. Почему назвал Левандовского? Я его большой поклонник. Мне всегда нравилось смотреть за тем, как он играет», — цитирует Верону Football Espana.

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