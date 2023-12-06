Источник: Ренан близок к переходу в «Коринтианс»

может подписать защитника. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что «Зенит» не может продать защитника в Европу из-за банковской изоляции России. Несколько клубов европейских чемпионатов были готовы подписать Ренана за 25 млн. евро.

Отмечается, что «Зенит» может использовать «Коринтианс» как посредника для того, чтобы продать защитника в Европу.

Ренан является воспитанником «Коринтианса». В начале 2023 года защитник перешел в «Зенит». В нынешнем сезоне Ренан провел 4 матча за «сине-бело-голубых» и не отметился результативными действиями.