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    Источник: Ренан близок к переходу в «Коринтианс»

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    «Коринтианс» может подписать защитника «Зенита» Роберта Ренана. Об этом сообщает журналист Жорже Николя.

    Роберт Ренан
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    Роберт Ренан

    Стало известно, что «Зенит» не может продать защитника в Европу из-за банковской изоляции России. Несколько клубов европейских чемпионатов были готовы подписать Ренана за 25 млн. евро.

    Отмечается, что «Зенит» может использовать «Коринтианс» как посредника для того, чтобы продать защитника в Европу.

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    • Ренан является воспитанником «Коринтианса». В начале 2023 года защитник перешел в «Зенит». В нынешнем сезоне Ренан провел 4 матча за «сине-бело-голубых» и не отметился результативными действиями.

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