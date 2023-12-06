Гвардиола: Я восхищаюсь Эмери

Наставник «Манчестер Сити»высказался о тренере «Астон Виллы»накануне матча 15-го тура АПЛ.

Встреча между командами начнется 6 декабря в 23:15 мск.

«Факт, что он оказывал влияние на все команды, которыми руководил. Его отпечаток очевиден. Команды становятся лучше во всех аспектах: результаты, игроки, контроль высокого прессинга, глубина, стандартные положения и переходы — всё это по-настоящему исключительно. Я испытываю большое восхищение Эмери.

Календарь и таблица АПЛ

Всегда сложно противостоять "Астон Вилле". Их серия, форма, в которой они находятся в этом сезоне… Особенно дома, потому что там они выиграли всё — но и на выезде тоже. Это будет тяжёлая игра. Мы знали это раньше и знаем это сейчас», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».