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    Гвардиола: Я восхищаюсь Эмери

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о тренере «Астон Виллы» Унаи Эмери накануне матча 15-го тура АПЛ.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Встреча между командами начнется 6 декабря в 23:15 мск.

    «Факт, что он оказывал влияние на все команды, которыми руководил. Его отпечаток очевиден. Команды становятся лучше во всех аспектах: результаты, игроки, контроль высокого прессинга, глубина, стандартные положения и переходы — всё это по-настоящему исключительно. Я испытываю большое восхищение Эмери.

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    Всегда сложно противостоять "Астон Вилле". Их серия, форма, в которой они находятся в этом сезоне… Особенно дома, потому что там они выиграли всё — но и на выезде тоже. Это будет тяжёлая игра. Мы знали это раньше и знаем это сейчас», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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