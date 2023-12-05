В 22:45 05.12.2023 Homburg и Санкт-Паули начнут матч в кубке Германии по футболу.

Homburg — Санкт-Паули

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