ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    АПЛ. «Ман Сити» всё дальше отдаляется от первого места

    Итоги 14-го тура чемпионата Англии по футболу

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Арсенал Астон Вилла Брайтон энд Хоув Альбион Борнмут Брентфорд Вест Хэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Лестер Сити Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Ньюкасл Тоттенхэм Фулхэм Челси Бернли Лутон Таун Шеффилд Юнайтед
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Фулхэм»Маэстро полузащиты. Трент спас «Ливерпуль» в триллере с семью голами на «Энфилде» Наир Тикнизян«Зенит» снова не первый. Питерцы в снежной Москве проиграли «Локомотиву» Джермелл ЧарлоБратья Чарло уже не те. Звездные американцы скоро потеряют свои пояса
  • 01:01
    • Гол Жоау Феликса принес «Барселоне» победу над «Атлетико»
  • 00:47
    • «Интер» разгромил «Наполи»
  • 21:54
    • «Рома» одержала волевую победу над «Сассуоло»
  • 21:40
    • «Боруссия» Дортмунд упустила победу в матче с «Байером»
  • 21:28
    • «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли результативную ничью
    Все новости спорта
    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
    «Арсенал» одержал победу в третьем матче подряд и закрепился в лидерах АПЛ. «Ливерпуль» продолжает погоню за «канонирами», «Манчестер Сити» не может выиграть на протяжении трех туров.

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 14 тура «Ливерпуль» обошел в турнирной таблице «Манчестер Сити», поднявшись на второе место в английском чемпионате. «Горожане» в свою очередь опустились на третью строчку.

    Календарь и таблица АПЛ

    В английской Премьер-лиге местами поменялись «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», которые заняли 5 и 6 места соответственно. На одну строчку вверх поднялся «Челси», расположившись на 10 позиции. «Аристократы» смогли обойти в турнире «Брентфорд», который оказался на 11-м месте.

    Лидерство «Арсенала»

    «Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии, «канониры» выиграли в третьем матче подряд. В рамках 14-го тура лондонский клуб нанёс поражение «Вулверхэмптону» (2:1).

    «Арсенал» — «Вулверхэмптон»
    globallookpress.com

    Оба мяча хозяева забили в первой половине первого тайма. Голы на свой счёт записали Букайо Сака и Мартин Эдегор. «Арсенал» пропустил лишь за 4 минуты до финального свистка. В составе «Вулверхэмптона» отличился Матеус Кунья. После победы «Арсенал» набрал 33 очка и сохранил первое место в АПЛ.

    Амбиции «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

    На второе место чемпионата Англии поднялся «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» не проигрывают уже на протяжении 7 туров, одержав 4 победы и 3 встречи завершив вничью.

    В рамках минувшего игрового дня команда Юргена Клоппа на последних минутах встречи вырвала победу у «Фулхэма» (4:3). Уступая в счете 2:3, на 87-й минуте матча в составе «Ливерпуля» голом отметился Ватару Эндо. А спустя минуту победный мяч в сетку ворот соперника отправил Трент Александер-Арнольд.

  • Маэстро полузащиты. Трент спас «Ливерпуль» в триллере с семью голами на «Энфилде»
  • Реакция английских СМИ на сверхрезультативный матч в Мерсисайде
  • Вчера

    • Таким образом «Ливерпуль» набрал 31 очко и поднялся на второе место. На третью строчку с 30 баллами опустился «Манчестер Сити», «горожане» в третьем матче подряд играют вничью.

    В 14-м туре «Ман Сити» обменялся голами с «Тоттенхэмом» (3:3). Счет в матче открыл лондонский клуб, отличился Сон Хын Мин на 6-й минуте поединка. Спустя три минуты игрового времени команде из Манчестера удалось восстановить паритет на табло, благодаря автоголу всё того же Сон Хын Мина.

    На 31-й минуте мтача МС вышел вперед, мяч в сетку ворот соперника отправил Фил Фоден. «Тоттенхэму» удалось сравнять счёт во втором тайме. На 69-й минуте матча за «шпор»гол забил Джовани Ло Чельсо.

  • Секрет «Астон Виллы». Готовы ли бирмингемцы удержать место в топ-4 АПЛ?
  • За счет чего команда Эмери ворвалась в лидеры АПЛ и могут ли скопировать эту стратегию другие команды?
  • 02/12/2023

    • В последней десятиминутке поединка футболисты «Ман Сити» и «Тоттенхэма» отличились еще по разу. Джек Грилиш вывел «горожан» вперёд на 81-й минуте, а Деян Кулусевски спас лондонцев от поражения на 90-й минуте матча. В итоге «Тоттенхэм» вернулся в топ-5 английской Премьер-лиги, набрав 27 очков.

    Осечка «Манчестер Юнайтед» и воля «Челси»

    На 7-м месте чемпионата Англии расположился «Манчестер Юнайтед» с 24 пунктами в активе. «Красные дьяволы» потерпели поражение после выигрышной серии, которая состояла из трех матчей.

    МЮ на выезде с минимальным счетом уступил «Ньюкаслу» (0:1). Единственный и победный гол в составе «сорок» на 55-й минуте забил Энтони Гордон.

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    Улучшил положение в турнирной таблице «Челси», который одержал победу над «Брайтоном» (3:2). Дублем в составе лондонцев отметился Энцо Фернандес, ещё один гол в составе «аристократов» забил Леви Колуилл.

    В итоге «Челси» аккумулировал 19 очков, который поднялся на 10-место в английском первенстве.

    Тур №15

    Матчи следующего чемпионата Англии пройдут с 5 по 7 декабря.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Лидер АПЛ «Арсенал» отправится в гости к «Лутону», игра запланирована на вторник, 5 декабря.

    В среду, 6 декабря на выезде сыграет «Ливерпуль», у «мерсисайдцев» состоится встреча против команды «Шеффилд Юнайтед». Действующий чемпион «Манчестер Сити» проведет гостевую игру против «Астон Виллы».

    Все прогнозы на АПЛ

    В центральном матче 15-го тура сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Эта встреча состоится в среду, 6 декабря.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.14
  • Экспресс дня 4 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Торино — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Сельта — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лацио — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Кайзерслаутерн — Нюрнберг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Хомбург — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры