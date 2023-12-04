АПЛ. «Ман Сити» всё дальше отдаляется от первого места

«Арсенал» одержал победу в третьем матче подряд и закрепился в лидерах АПЛ. «Ливерпуль» продолжает погоню за «канонирами», «Манчестер Сити» не может выиграть на протяжении трех туров.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 14 тура «Ливерпуль» обошел в турнирной таблице «Манчестер Сити», поднявшись на второе место в английском чемпионате. «Горожане» в свою очередь опустились на третью строчку.

Календарь и таблица АПЛ

В английской Премьер-лиге местами поменялись «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», которые заняли 5 и 6 места соответственно. На одну строчку вверх поднялся «Челси», расположившись на 10 позиции. «Аристократы» смогли обойти в турнире «Брентфорд», который оказался на 11-м месте.

Лидерство «Арсенала»

«Арсенал» продолжает лидировать в чемпионате Англии, «канониры» выиграли в третьем матче подряд. В рамках 14-го тура лондонский клуб нанёс поражение «Вулверхэмптону» (2:1).

«Арсенал» — «Вулверхэмптон» globallookpress.com

Оба мяча хозяева забили в первой половине первого тайма. Голы на свой счёт записали Букайо Сака и Мартин Эдегор. «Арсенал» пропустил лишь за 4 минуты до финального свистка. В составе «Вулверхэмптона» отличился Матеус Кунья. После победы «Арсенал» набрал 33 очка и сохранил первое место в АПЛ.

Амбиции «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»

На второе место чемпионата Англии поднялся «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» не проигрывают уже на протяжении 7 туров, одержав 4 победы и 3 встречи завершив вничью.

В рамках минувшего игрового дня команда Юргена Клоппа на последних минутах встречи вырвала победу у «Фулхэма» (4:3). Уступая в счете 2:3, на 87-й минуте матча в составе «Ливерпуля» голом отметился Ватару Эндо. А спустя минуту победный мяч в сетку ворот соперника отправил Трент Александер-Арнольд.

Таким образом «Ливерпуль» набрал 31 очко и поднялся на второе место. На третью строчку с 30 баллами опустился «Манчестер Сити», «горожане» в третьем матче подряд играют вничью.

В 14-м туре «Ман Сити» обменялся голами с «Тоттенхэмом» (3:3). Счет в матче открыл лондонский клуб, отличился Сон Хын Мин на 6-й минуте поединка. Спустя три минуты игрового времени команде из Манчестера удалось восстановить паритет на табло, благодаря автоголу всё того же Сон Хын Мина.

На 31-й минуте мтача МС вышел вперед, мяч в сетку ворот соперника отправил Фил Фоден. «Тоттенхэму» удалось сравнять счёт во втором тайме. На 69-й минуте матча за «шпор»гол забил Джовани Ло Чельсо.

В последней десятиминутке поединка футболисты «Ман Сити» и «Тоттенхэма» отличились еще по разу. Джек Грилиш вывел «горожан» вперёд на 81-й минуте, а Деян Кулусевски спас лондонцев от поражения на 90-й минуте матча. В итоге «Тоттенхэм» вернулся в топ-5 английской Премьер-лиги, набрав 27 очков.

Осечка «Манчестер Юнайтед» и воля «Челси»

На 7-м месте чемпионата Англии расположился «Манчестер Юнайтед» с 24 пунктами в активе. «Красные дьяволы» потерпели поражение после выигрышной серии, которая состояла из трех матчей.

МЮ на выезде с минимальным счетом уступил «Ньюкаслу» (0:1). Единственный и победный гол в составе «сорок» на 55-й минуте забил Энтони Гордон.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Улучшил положение в турнирной таблице «Челси», который одержал победу над «Брайтоном» (3:2). Дублем в составе лондонцев отметился Энцо Фернандес, ещё один гол в составе «аристократов» забил Леви Колуилл.

В итоге «Челси» аккумулировал 19 очков, который поднялся на 10-место в английском первенстве.

Тур №15

Матчи следующего чемпионата Англии пройдут с 5 по 7 декабря.

Лидер АПЛ «Арсенал» отправится в гости к «Лутону», игра запланирована на вторник, 5 декабря.

В среду, 6 декабря на выезде сыграет «Ливерпуль», у «мерсисайдцев» состоится встреча против команды «Шеффилд Юнайтед». Действующий чемпион «Манчестер Сити» проведет гостевую игру против «Астон Виллы».

Все прогнозы на АПЛ

В центральном матче 15-го тура сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Эта встреча состоится в среду, 6 декабря.