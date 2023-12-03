«Брест» разгромил «Клермон», «Тулуза» сыграла вничью с «Лорьяном»

Сегодня, 3 декабря, закончились еще два матча 14-го тура чемпионата Франции.

«Тулуза» сыграла вничью с «Лорьяном». Встреча закончилась вничью 1:1.

У «Тулузы» гол забил Тейс Даллинга. В составе гостей отличился Бамба Дьенг.

Футбол. Франция. Лига 1 Тулуза — Лорьян 1:1 Голы: 1:0 Тёйс Даллинга (72'), 1:1 Бамба Дьенг (90 + 1') Тулуза: Гийом Рест, Миккель Деслер (Уоррен Каманзи, 31'), Логан Кошта, Расмус Николайсен, Габриэль Суасо (Мусса Диарра, 80'), Никлас Шмидт (Кристиан Кассерес, 79'), Стейн Спирингс, Венсан Сьерро, Арон Дённум (Янис Беграуи, 80'), Франк Магри, Ибраим Сиссоко (Тёйс Даллинга, 62') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Дарлин Йонгва (Венсан Ле Гофф, 80'), Монтассар Тальби, Жульен Лапорт, Жедеон Калулу, Эли Жуниор Крупи (Тео Ле Бри, 80'), Жан-Виктор Макенго (Бенжамен Менди, 66'), Тьемуэ Бакайоко (Жюльен Понсо, 56'), Лоран Абергель, Ромен Февр, Sirine Doucoure (Бамба Дьенг, 66') Предупреждения: Арон Дённум (1'), Тьемуэ Бакайоко (9'), Монтассар Тальби (34'), Carles Martinez (52'), Жюльен Понсо (71'), Венсан Сьерро (84'), Бенжамен Менди (84')

«Тулуза» с 13 очками находится на 14-м месте. «Лорьян» (12) идет на 16-й строчке.

Календарь и таблица Лиги 1

В параллельной встрече «Брест» принимал «Клермон». Хозяева разгромили соперника со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Ромен дель Кастильо (дубль) и Матиас Лаж.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Клермон 3:0 Голы: 1:0 Ромен дель Кастильо (пенальти) (20'), 2:0 Матиас Перейра Лаж (34'), 3:0 Ромен дель Кастильо (51') Брест: Марко Бизот, Кенни Лала, Брендан Шардонне, Лилиан Брассье, Брэдли Локо, Махди Камара (Жонас Мартен, 78'), Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти (Камори Думбия, 67'), Матиас Перейра Лаж (Adrien Lebeau, 78'), Ромен дель Кастильо (Жереми ле Дуарон, 67'), Стив Мунье (Мартин Сатриано, 85') Клермон: Мори Дио, Мехди Зеффан (Анди Пельмар, 72'), Нето Боржес, Максимилиано Кофрие, Шейк Умар Конате (Йоэль Армугом, 81'), Максим Гоналон (Хабиб Кейта, 72'), Йоанн Маньен, Эльбасан Рашани (Мухаммед Чам Сарачевич, 62'), Шамар Николсон (Грежон Кьэ, 62'), Билаль Бутобба, Джим Аллевина Предупреждения: Шейк Умар Конате (19'), Брэдли Локо (44'), Мехди Зеффан (70')

«Брест» набрал 21 очко и располагается на 7-й позиции в таблице Лиги 1. «Клермон» (10) занимает 17-е место.