В 23:00 30.11.2023 Шериф и Славия П начнут матч в группе G Лиги Европы.

Шериф — Славия П

Последний матч между собой: Славия П — Шериф 6:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шериф» — «Славия П» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Славия П»).

Трансляция

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