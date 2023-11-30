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    Пражская «Славия» окажется сильнее?

    «Шериф» — «Славия Прага». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига Европы, 30 ноября 2023 года

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    «Славия» Прага
    30-го ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Шериф» сыграет против пражской «Славии». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Шериф» — «Славия Прага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 30 Ноября 2023 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 23:00 Славия П Славия П
  • Прага
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    «Шериф»

    Команда проваливает нынешний розыгрыш группового этапа ЛЕ, занимая последнее 4-е место с одним баллом в активе. У «Шерифа» есть теоретические шансы выйти в плей-офф Лиги конференций, но для этого необходимо побеждать.

    У «Шерифа» большие проблемы с обороной, пропустив 11 голов за 4 встречи в Лиге Европы. Несмотря на это, у команды все хорошо в чемпионате Молдавии. Команда занимает 1-е место в таблице, опережая ближайшего преследователя на 6 баллов.

    Коэффициенты матча Шериф — Славия П

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    В последнем туре группового этапа Лиги Европы «Шериф» проиграл «Серветту» со счетом 1:2. В концовке встречи молдавская команда получила 2 красные карточки, и пропустила решающий гол на 90+3-й минуте с пенальти.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В предстоящем матче «Шериф» сыграет с лидером группы в ЛЕ с пражской «Славией». Если молдаване проиграют чехам, то практически лишат себя шансов на выход в плей-офф Лиги конференций.

    «Славия Прага»

    Эта команда неожиданно занимает 1-е место в своей группе Лиги Европы с 9-ю очками в активе после 4-х туров. «Славия» практически обеспечила себе место в плей-офф Лиги Европы.

    Чешская команда больше всех забила и меньше всех пропустила в своей группе ЛЕ (10 и 2 гола соответственно). В последних матчах групповой стадии «Славия» забила довольно много голов.

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    • В последнем туре команда обыграла на своем поле «Рому» со счетом 2:0. «Славия» полностью переиграла своего соперника по всем конпонентам игры. Чешской команде помог тот факт, что «Рома» далеко не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне.

    Стоит отметить, что «Славия» уже встречалась с «Шерифом» в рамках группового этапа нынешнего сезона. В том матче чешская команда разгромила своего соперника со счетом 6:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Славии» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Шерифа» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.10.

    Сейчас «Славия» набрала отличный ход. Можно предположить, что гости все-таки победят, обеспечив себе место в плей-офф ЛЕ.

    Наш прогноз — Победа «Славии» в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе команды забьют — нет за 1.95.

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    «Шериф» — «Славия Прага»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Пражская «Славия» окажется сильнее?
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