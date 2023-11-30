30-го ноября в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Шериф» сыграет против пражской «Славии». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Шериф» — «Славия Прага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шериф»

Команда проваливает нынешний розыгрыш группового этапа ЛЕ, занимая последнее 4-е место с одним баллом в активе. У «Шерифа» есть теоретические шансы выйти в плей-офф Лиги конференций, но для этого необходимо побеждать.

У «Шерифа» большие проблемы с обороной, пропустив 11 голов за 4 встречи в Лиге Европы. Несмотря на это, у команды все хорошо в чемпионате Молдавии. Команда занимает 1-е место в таблице, опережая ближайшего преследователя на 6 баллов.

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В последнем туре группового этапа Лиги Европы «Шериф» проиграл «Серветту» со счетом 1:2. В концовке встречи молдавская команда получила 2 красные карточки, и пропустила решающий гол на 90+3-й минуте с пенальти.

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В предстоящем матче «Шериф» сыграет с лидером группы в ЛЕ с пражской «Славией». Если молдаване проиграют чехам, то практически лишат себя шансов на выход в плей-офф Лиги конференций.

«Славия Прага»

Эта команда неожиданно занимает 1-е место в своей группе Лиги Европы с 9-ю очками в активе после 4-х туров. «Славия» практически обеспечила себе место в плей-офф Лиги Европы.

Чешская команда больше всех забила и меньше всех пропустила в своей группе ЛЕ (10 и 2 гола соответственно). В последних матчах групповой стадии «Славия» забила довольно много голов.

В последнем туре команда обыграла на своем поле «Рому» со счетом 2:0. «Славия» полностью переиграла своего соперника по всем конпонентам игры. Чешской команде помог тот факт, что «Рома» далеко не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне.

Стоит отметить, что «Славия» уже встречалась с «Шерифом» в рамках группового этапа нынешнего сезона. В том матче чешская команда разгромила своего соперника со счетом 6:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Славии» предлагают — 1.63.

На викторию «Шерифа» дают — 5.60, ничья оценена — в 4.10.

Сейчас «Славия» набрала отличный ход. Можно предположить, что гости все-таки победят, обеспечив себе место в плей-офф ЛЕ.

Наш прогноз — Победа «Славии» в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Обе команды забьют — нет за 1.95.