Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборнаязанимает 38-ю позицию в обновленной версии рейтинга, которая была опубликована на официальном сайте организации.

В ноябре команда Валерия Карпина одержала крупную победу над Кубой (8:0) в рамках товарищеского матча. Эта игра была учтена в рейтинге ФИФА.

Список лучших сборных мира по-прежнему возглавляет Аргентина, на втором месте находится Франция, а на третьем — Англия.

Сборная Бразилии впервые за долгое время покинула топ-3 и теперь занимает пятую строчку.

Сборная Нидерландов поднялась на шестое место, обойдя Португалию, которая выиграла все матчи в отборочном турнире Евро-2024.