Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
В ноябре команда Валерия Карпина одержала крупную победу над Кубой (8:0) в рамках товарищеского матча. Эта игра была учтена в рейтинге ФИФА.
Список лучших сборных мира по-прежнему возглавляет Аргентина, на втором месте находится Франция, а на третьем — Англия.
Сборная Бразилии впервые за долгое время покинула топ-3 и теперь занимает пятую строчку.
Сборная Нидерландов поднялась на шестое место, обойдя Португалию, которая выиграла все матчи в отборочном турнире Евро-2024.
Рейтинг ФИФА (версия от 30 ноября 2023 года)
fifa.com