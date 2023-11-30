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    Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

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    Сборная России занимает 38-ю позицию в обновленной версии рейтинга ФИФА, которая была опубликована на официальном сайте организации.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    В ноябре команда Валерия Карпина одержала крупную победу над Кубой (8:0) в рамках товарищеского матча. Эта игра была учтена в рейтинге ФИФА.

    Список лучших сборных мира по-прежнему возглавляет Аргентина, на втором месте находится Франция, а на третьем — Англия.

    Сборная Бразилии впервые за долгое время покинула топ-3 и теперь занимает пятую строчку.

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    • Сборная Нидерландов поднялась на шестое место, обойдя Португалию, которая выиграла все матчи в отборочном турнире Евро-2024.

    Рейтинг ФИФА (версия от 30 ноября 2023 года)
    fifa.com
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