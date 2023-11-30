«Астана» — «Динамо» Загреб: счет матча 0:2, обзор голов

«Динамо» Загреб Фото: globallookpress.com
Авторами забитых мячей стали Габриэль Видович и Такуро Канеко.
Футбол. Лига конференций. Группа C
Астана — Динамо З 0:2
Голы: 0:1 Габриэль Видович (48'), 0:2 Такуро Канеко (79') Астана: Йосип Чондрич, Вараздат Ароян, Александр Марочкин, Жарко Томашевич, Ян Вороговский (Тимур Досмагамбетов, 78'), Камо Оганесян, Исламбек Куат (Абзал Бейсебеков, 78'), Душан Йованчич, Фабьен Урега (Стипе Лончар, 31'), Эльхан Астанов (Марин Томасов, 63'), Дембо Дарбо (Абат Аимбетов, 63') Динамо З: Даниэль Загорац, Дино Перич (Бошко Шутало, 75'), Стефан Ристовски (Мауро Перкович, 79'), Садех Мохаррами, Габриэль Видович (Габриэль Рукавина, 86'), Мартин Батурина (Тибор Халилович, 79'), Йосип Мишич, Марко Булат (Петар Сучич, 46'), Роберт Любичич, Бруно Петкович, Такуро Канеко Предупреждения: Исламбек Куат (38'), Душан Йованчич (59'), Дино Перич (72'), Душан Йованчич (73'), Вараздат Ароян (73')
Таким образом, «Динамо» набрало шест очков и поднялось на второе место в группе С, у «Астаны» осталось четыре балла и третья строчка.