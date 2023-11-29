Абаскаль: Мы не могли рисковать Промесом в этом матче

Главный тренер московскоговысказался об отсутствии на поле форварда командыв первом матче 1/4 финала Кубка России с(0:1).

«У нас был непростой выезд на матч с "Балтикой". После этой игры у некоторых был простуда, перегруз и небольшие травмы. Надеюсь, все поправятся к предстоящей игре. Ребята нам очень нужны, сегодня нам их тоже не хватало.

У Квинси всегда большое желание выходить на поле и помогать команде. Но мы не могли рисковать им в этом матче. У него есть небольшой перегруз, поэтому такое решение», — цитирует Абаскаля «Чемпионата».

Ответная игра пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.