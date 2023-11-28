В 20:45 28.11.2023 Шахтёр Д и Антверпен начнут матч в группе H Лиги чемпионов.

Шахтёр Д — Антверпен

Последний матч между собой: Антверпен — Шахтёр Д 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шахтёр Д» — «Антверпен» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.02 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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