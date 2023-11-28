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    «Акрон» объявил об увольнении Калешина

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    «Акрон» сообщил об увольнении Евгения Калешина с поста главного тренера.

    Евгений Калешин
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    Евгений Калешин

    «Евгений Калешин покидает "Акрон". Матч с "Аланией" стал для тренера последним у руля нашей команды.

    Клуб принял решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития. ФК "Акрон" желает Евгению Калешину всяческих успехов в дальнейшей карьере.

    Евгений Калешин возглавлял "Акрон" с сентября 2022 года. Под его руководством наша команда провела 57 матчей, в которых добилась 28 побед, сыграла 19 ничьих и потерпела десять поражений.

    Также "Акрон" добрался до финала Пути регионов Кубка России», — говорится в заявлении тольяттинского клуба.

    Ранее в ноябре Калешин высказался о состоянии российского футбола: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

    «Акрон» находится на втором месте в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров, отставая от идущего первым махачкалинского «Динамо» всего лишь на два очка.

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