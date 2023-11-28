В 18:15 28.11.2023 Балтика и Локомотив начнут матч в плей-офф Кубка России по футболу.

Балтика — Локомотив

Последний матч между собой: Локомотив — Балтика 3:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Прогноз на матч

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Балтика»).

Трансляция

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