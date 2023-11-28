Калининградская «Балтика» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом» в рамках первого матча Кубка России Путь РПЛ. Игра состоится 28 ноября, 18:15 (мск). «Балтика» — «Локомотив» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Балтика»

Команда Сергея Игнашевича заняла второе место в группе С с 12 очками после «Зенита» и обеспечила себе выход в плей-офф Пути РПЛ за тур до конца отборочной стадии.

В чемпионате России «Балтика» располагается на 15-м месте в зоне вылета с 12 очками. В последнем туре она потерпела поражение от московского «Спартака» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

Коэффициенты матча Балтика — Локомотив 1X2Новым игрокам 2.753.402.60Бонус$9500

В этом матче калининградский клуб потерял уже своего второго вратаря. Сначала выбыл основной голкипер Евгений Латышонок в позапрошлом тур, а в этом его дублер Максим Бориско.

Календарь и таблица РПЛ

В ворота пришлось вставать ветерану Сослану Джанаеву, для которого эта встреча стала дебютом в РПЛ за «Балтику». Команда продолжает играть в силовой манере, уповая на навесы и стандартные положения. Проблемы ее никуда не исчезли, это в основном слабая реализация.

«Локомотив» Москва

Железнодорожники уверенно выиграли группу В, набрав в шести матчах 13 очков. Они опередили «Ростов», «Урал» и «Рубин». В последнем туре был разгромлен «Рубин» (3:0), хотя матч не имел особого турнирного значения.

В чемпионате России команда Михаила Галактионова упустила победу в матче с «Крыльями Советов» (3:3) в уже добавленное время, пропустив два гола. К 90-й минуте счет был 3:1 в пользу московского клуба.

В первом тайме счет открыл Сергей Пиняев, а после перерыва дубль оформил Рифат Жемалетдинов, появившийся на поле во втором тайме. Но «Локомотив» не смог удержать столь нужную победу.

В Кубке России «Локомотив» в основном играет смешанным составом. Галактионов часто дает возможность проявить себя резервистам, а скамейка у команды более чем достойная и глубокая.

Ставки и прогнозы

В этой игре букмекеры ведут соперников почти по равной. На «Балтику» — 2,75, на «Локомотив» — 2,65. Ничья — 3,40.

Сергей Игнашевич в основном играет в Кубке России составом, близким к оптимальному. Скорее всего, не изменит себе в первом домашнем матче.

В этой игре стоит ждать голов. «Балтика» на своем поле играет неплохо, к тому же будет заряжена после поражения от «Спартака». Мы считаем, что стоит рассмотреть прогноз с «обе забьют» за 1,87.

Более рисковым вариантом является ставка на «обе забьют плюс тотал больше 2,5» за 2,43. Быстрый гол может раскрыть игру и может получиться результативный матч.