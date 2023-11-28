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    «Балтика» даст бой «Локомотиву»

    «Балтика» — «Локомотив» Москва. Ставка (к.1,87) и прогноз на Кубок России, 28 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Локомотив» Москва
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    Сергей Игнашевич
    Калининградская «Балтика» на своем поле сыграет с московским «Локомотивом» в рамках первого матча Кубка России Путь РПЛ. Игра состоится 28 ноября, 18:15 (мск). «Балтика» — «Локомотив» Москва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 28 Ноября 2023 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 18:15 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    «Балтика»

    Команда Сергея Игнашевича заняла второе место в группе С с 12 очками после «Зенита» и обеспечила себе выход в плей-офф Пути РПЛ за тур до конца отборочной стадии.

    В чемпионате России «Балтика» располагается на 15-м месте в зоне вылета с 12 очками. В последнем туре она потерпела поражение от московского «Спартака» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

    Коэффициенты матча Балтика — Локомотив

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    В этом матче калининградский клуб потерял уже своего второго вратаря. Сначала выбыл основной голкипер Евгений Латышонок в позапрошлом тур, а в этом его дублер Максим Бориско.

    Календарь и таблица РПЛ

    В ворота пришлось вставать ветерану Сослану Джанаеву, для которого эта встреча стала дебютом в РПЛ за «Балтику». Команда продолжает играть в силовой манере, уповая на навесы и стандартные положения. Проблемы ее никуда не исчезли, это в основном слабая реализация.

    «Локомотив» Москва

    Железнодорожники уверенно выиграли группу В, набрав в шести матчах 13 очков. Они опередили «Ростов», «Урал» и «Рубин». В последнем туре был разгромлен «Рубин» (3:0), хотя матч не имел особого турнирного значения.

    В чемпионате России команда Михаила Галактионова упустила победу в матче с «Крыльями Советов» (3:3) в уже добавленное время, пропустив два гола. К 90-й минуте счет был 3:1 в пользу московского клуба.

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    • В первом тайме счет открыл Сергей Пиняев, а после перерыва дубль оформил Рифат Жемалетдинов, появившийся на поле во втором тайме. Но «Локомотив» не смог удержать столь нужную победу.

    В Кубке России «Локомотив» в основном играет смешанным составом. Галактионов часто дает возможность проявить себя резервистам, а скамейка у команды более чем достойная и глубокая.

    Ставки и прогнозы

    В этой игре букмекеры ведут соперников почти по равной. На «Балтику» — 2,75, на «Локомотив» — 2,65. Ничья — 3,40.

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    Сергей Игнашевич в основном играет в Кубке России составом, близким к оптимальному. Скорее всего, не изменит себе в первом домашнем матче.

    В этой игре стоит ждать голов. «Балтика» на своем поле играет неплохо, к тому же будет заряжена после поражения от «Спартака». Мы считаем, что стоит рассмотреть прогноз с «обе забьют» за 1,87.

    Более рисковым вариантом является ставка на «обе забьют плюс тотал больше 2,5» за 2,43. Быстрый гол может раскрыть игру и может получиться результативный матч.

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    «Балтика» — «Локомотив» Москва: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 28.11.2023. Прогнозы на футбол. «Балтика» даст бой «Локомотиву»
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