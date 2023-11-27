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    Сивасспор — Трабзонспор смотреть онлайн

    27.11.2023 в 20:00 начнется матч в чемпионате Турции по футболу Сивасспор — Трабзонспор

    Футбол Сивасспор Трабзонспор
    В 20:00 27.11.2023 Сивасспор и Трабзонспор начнут матч в чемпионате Турции по футболу.

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    Сивасспор — Трабзонспор

    Последний матч между собой: Сивасспор — Трабзонспор 4:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    Прогноз на матч

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сивасспор» — «Трабзонспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.55.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Сивасспор»).

    Трансляция

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